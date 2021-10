Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù e Nicola Pisu se lo mangia: il video (Di domenica 10 ottobre 2021) video A FINE ARTICOLO. Brutta sorpresa nel tiramisù per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Doveva essere la classica domenica in cui poter mangiare e gustare un dolce preparato in casa, ma...... alcuni si sono imbattuti in qualcosa di disgustoso dentro il tiramisù e ne hanno poi parlato tra loro scatenando gli utenti di Twitter. «È il dente di Francesca Cipriani», è l'ipotesi circolata in casa e riportata sul web. Il dessert è stato poi abbandonato. GF Vip, il dente di Francesca Cipriani nel tiramisù Poco dopo Francesca ha ammesso di aver perso un dente scoppiando in una sonora risata quando i coinquilini le hanno ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021)A FINE ARTICOLO. Brutta sorpresa nelper i concorrenti delVip. Doveva essere la classica domenica in cui poterre e gustare un dolce preparato in casa, ma...... alcuni si sono imbattuti in qualcosa di disgustoso dentro ile ne hanno poi parlato tra loro scatenando gli utenti di Twitter. «È ildi», è l'ipotesi circolata in casa e riportata sul web. Il dessert è stato poi abbandonato. GF Vip, ildinelPoco dopoha ammesso di aver perso unscoppiando in una sonora risata quando i coinquilini le hanno ...

GF VIP 6, perchè Lulù ha sempre una borsetta con sé? Svelato il motivo Avete mai fatto caso che Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip porta sempre una borsetta con sé? In questo articolo vi spieghiamo perchè è legata in modo così stretto a quella borsa.

