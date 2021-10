Grande Fratello Vip 8 Ottobre: il delirio della Cipriani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Venerdì 8 Ottobre alle ore 21:30 su Canale 5 è andata in onda la seconda e ultima puntata settimanale del Grande Fratello Vip 6. Alex Belli incontra il Fratello Francesco che lo esorta a continuare ad essere se stesso. Amedeo Goia incontra la sua ex Maria Teresa Ruta. Samy racconta la sua storia difficile alle spalle mentre Manuel Bortuzzo ha cominciato a camminare in casa grazie ai tutori. Capitolo a parte per la Cipriani che ha potuto incontrare nuovamente il suo fidanzato Alessandro ed è successo di tutto. Grande Fratello 4 Ottobre: il trash travolge la Cipriani Grande Fratello Vip 8 Ottobre: Manuel ha commosso il pubblico Manuel ha compiuto i suoi primi passi nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Venerdì 8alle ore 21:30 su Canale 5 è andata in onda la seconda e ultima puntata settimanale delVip 6. Alex Belli incontra ilFrancesco che lo esorta a continuare ad essere se stesso. Amedeo Goia incontra la sua ex Maria Teresa Ruta. Samy racconta la sua storia difficile alle spalle mentre Manuel Bortuzzo ha cominciato a camminare in casa grazie ai tutori. Capitolo a parte per lache ha potuto incontrare nuovamente il suo fidanzato Alessandro ed è successo di tutto.: il trash travolge laVip 8: Manuel ha commosso il pubblico Manuel ha compiuto i suoi primi passi nella ...

