Gp Turchia | Mercedes a piena potenza

Il GP di Turchia porta alla Mercedes una notizia buona e una cattiva. La cattiva notizia è che Lewis Hamilton deve partire undicesimo, ed è chiamato ad una rimonta rischiosa; la buona notizia è che il "sacrificio" della qualifica non è stato vano. Il cambio di motore, infatti, ha dato i risultati sperati, rilanciando le quotazioni dell'inglese in ottica mondiale. In questo articolo, vi spieghiamo le ragioni di una mossa di successo. Perché Mercedes ha cambiato il motore di Hamilton al GP di Turchia? Tralasciando il discorso dell'affidabilità, il problema di Hamilton era che il motore numero 3 aveva perso troppa potenza. Il regolamento mette a disposizione solo tre power unit, ognuna delle quali deve percorrere la bellezza di 5 mila Km. Di solito, un'unità vecchia perde tra i 10 ed i 15 CV, ma i ...

