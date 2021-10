GP di Turchia | le dichiarazioni dopo la gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 ottobre 2021) Finito il GP di, si spengono i motori per accendere i microfoni dellespontanee. E allora, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire i commenti “a caldo” dei primi tre classificati. Per chi si fosse perso la, niente paura! Qui sotto vi proponiamo la nostra cronaca, sia in versione scritta che commentata, grazie ai potenti mezzi di Spotify! F1, GP: Bottas torna alla vittoria Cos’hanno detto i primi tre? Lepostdel GP diValtteri Bottas (vincitore): “Probabilmente è stata una delle gare migliori che ho mai avuto. Al di là di un momento un curva 1 in cui sono scivolato, ho sempre tenuto tutto sotto controllo. La macchina era molto forte questo weekend. Non era semplice scegliere la strategia ...