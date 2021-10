Golf | Rafa Cabrera Bello torna al trionfo all’Open de España battendo al playoff Adri Arnaus Un ottimo Renato Paratore chiude nono

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021)a splendere all’Acciona Open dea Md. Per lo spagnolo si tratta della prima vittoria addirittura dal 2017 e riuscirci sul campo di casa, acclamato dal pubblico, ha sicuramente un sapore ancora più speciale per il 37enne di Las Palmas. Con questosi porta in 30esima posizione nella Race to Dubai, mettendo praticamente in ghiaccio la sua partecipazione all’ultimo prestigioso evento della stagione. Primo al termine del terzo giro,ha dovuto superare un pessimo inizio (doppio bogey alla 1) per poi infilare 4 birdie nelle successive buche fino ad impattare l’altro spagnoloa -19, salvando miracolosamente il par alla 18 e assicurandosi la ...