Gli imprenditori | «Il decreto sul Green pass è inapplicabile | rischiamo di rimanere senza lavoratori»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’imprenditore Maurizio Casasco, presidente di Confapi, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera spiega perché ilsulobbligatorio dal 15 ottobre èda parte delle aziende. «Non potendo avere il vaccino obbligatorio, bene il. Detto questo, ilva messo a terra, servono chiarimenti e semplificazioni. Prendiamo la privacy. In pratica le aziende dovrebbero controllare i dipendenti tutti i giorni. Se un lavoratore volesse dirmi: “Il mioscade a gennaio, non c’è nessun bisogno che mi controlli tutti i giorni” non potrebbe farlo. Ma non è solo questo». Cos’altro? «L’imprenditore che scopre un lavoratore in azienda abusivamente...