Giuliano Castellino, dallo stadio ai No Vax: chi è il leader di Forza Nuova sorvegliato speciale che cade sempre in piedi (Di domenica 10 ottobre 2021) La Fiamma Tricolore, Alemanno, Storace, Forza Nuova, lo stadio, e ora i No Mask, No Vax, No Green Pass. Capopopolo, ultrà, segretario, "appena" 45 anni e una vita di lotta e di governo. Sicuramente non di galera, perché nonostante le tante peripezie e i guai con la giustizia, il casellario giudiziario di Giuliano Castellino – a parte qualche nottata in cella o ai domiciliari – è pressoché immacolato. Almeno finché non arriverà a sentenza definita il processo per l'aggressione ai videomaker dell'Espresso del 7 gennaio 2019, in occasione della commemorazione della strage di Acca Larenzia, procedimento che al momento vede il vicesegretario nazionale di Forza Nuova condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi. Condanna per ora in primo grado anche per gli scontri del ...

