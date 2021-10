Giovani, la Spagna guarda avanti (Di domenica 10 ottobre 2021) Un bonus di 250 euro al mese per i Giovani tra i 18 e i 35 anni per aiutarli a pagare l’affitto. La misura è stata approvata in Spagna dal governo di Pedro Sanchez nella legge di Bilancio per l’anno 2022. La misura, pensata per favorire l’autonomia e l’emancipazione dei Giovani, ricorda quella analoga del 2007 del secondo Governo Prodi e della ormai storica battuta dell’allora ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa. «Mandiamo i «bamboccioni fuori di casa», sintetizzò con brutalità e molta ironia TPS nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il ministro faceva così riferimento alla norma che prevede agevolazioni sugli affitti per i più Giovani. In realtà il provvedimento era piuttosto ridotto rispetto a quello spagnolo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 ottobre 2021) Un bonus di 250 euro al mese per itra i 18 e i 35 anni per aiutarli a pagare l’affitto. La misura è stata approvata indal governo di Pedro Sanchez nella legge di Bilancio per l’anno 2022. La misura, pensata per favorire l’autonomia e l’emancipazione dei, ricorda quella analoga del 2007 del secondo Governo Prodi e della ormai storica battuta dell’allora ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa. «Mandiamo i «bamboccioni fuori di casa», sintetizzò con brutalità e molta ironia TPS nel corso dell’audizione dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il ministro faceva così riferimento alla norma che prevede agevolazioni sugli affitti per i più. In realtà il provvedimento era piuttosto ridotto rispetto a quello spagnolo.

