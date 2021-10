Giornata nazionale per vittime sul lavoro | Mattarella | ' Una ferita sociale lacerante'

Advertising

RaiNews : Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - pierofassino : La dignità del lavoro è un valore irrinunciabile. E il lavoro é degno quando è sicuro, professionalmente riconosciu… - mariaederaM5S : 71ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Già 770 da inizio anno. Serve giustizia! Difendere il… - istfreudiano : #10ottobre - GIORNATA NAZIONALE DELLA #PSICOLOGIA - Carmela_oltre : RT @mentinfuga: Lavorare stanca e troppo spesso uccide -

Messaggio del Capo dello Stato in occasione dellaper le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: "Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna. Sempre" Gli incidenti sul lavoro sono "una ferita sociale che non trova ...Oggi ricorre il 71esimo anniversario della laper le vittime degli incidenti sul lavoro. Il bilancio infortunistico di questo 2021 è addirittura peggiore rispetto agli anni pre - pandemia con una media di tre decessi al giorno, ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Gli incidenti sul lavoro sono “una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ...Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto in occasione della Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, con un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale ...