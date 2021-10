Giornata mondiale della salute mentale Mama Chat | il primo servizio in Europa di assistenza online | «Riaperture? Per molti la vita si è fermata al 2020»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 ottobre 2021) «Quello che ancora non si capito è che non c’èfisica senza quellamente e che i numeri post pandemia sono solo il risultato di anni di fondi ridotti all’osso». Parla così Margherita Fioruzzi nelladedicata alla. È la fondatrice di, ilsportello europeo di supporto psicologico alle donne in difficoltà che ormai da quattro anni ha aperto le porte di Internet aldi orientamento esanitaria per chi non sa a chi chiedere aiuto. Quindicimila in tutto le donne adulte ma anche giovani e adolescenti che finora si sono rivolte alla: dall’altra parte del telefono più di 50 psicologhe e psicoterapeute pronte a ...