Giornata Mondiale contro la Pena di Morte | per rispettare il diritto alla vita

Leggi su velvetmag

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’8 gennaio 2021 Eddie Lee Howard, un afroamericano del Mississippi, è stato riconosciuto innocente dopo una battaglia durata 26 anni nel braccio della. Ndume Olatushani ha passato 28 anni in una prigione del Tennessee, di cui 20 nel braccio della, accusato di un reato che non aveva commesso. Charles Fain, condannato per abusi sessuali e omicidio che non aveva commesso, nel braccio dellaper 18 anni. Arrestato nel 1985, Anthony Ray Hinton è tra i detenuti dell’Alabama che hanno passato più tempo nel braccio della; condannato perché si era ritenuto che la pistola trovata a casa di sua madre fosse quella usata per alcuni delitti. Scagionato dopo 30 anni, Hinton avrebbe dichiarato dopo la sua liberazione: “Tutti quelli che hanno avuto un ruolo nel mandarmi nel braccio della...