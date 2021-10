Giorgia Meloni travolta sui social: 'Prendi le distanze dal fascismo, il resto è solo bla bla bla' (Di domenica 10 ottobre 2021) La Meloni continua a non condannare esplicitmente il fascismo, dichiarando che i fatti di Roma di ieri sera sono stati causati sì da squadristi, ma non ha, volutamente, citare la matrice, che è invece ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) Lacontinua a non condannare esplicitmente il, dichiarando che i fatti di Roma di ieri sera sono stati causati sì da squadristi, ma non ha, volutamente, citare la matrice, che è invece ...

Advertising

Alessia49m : RT @Iperbole_: Giorgia Meloni: 'A Roma sicuramente squadrismo, non so di che matrice però'. Fascista, Giorgia. Fascista. - cardinale_anna : RT @SimoneSalazzari: @GiorgiaMeloni @vox_es Giusto per chiarirci da che parte sta, oggi Giorgia Meloni è volata a Madrid dal leader dell'es… - Ros71Palumbo : RT @Misurelli77: Donna Giorgia Meloni:'Solidale con Landini.Non so quale fosse la matrice' ?? Spieghiamo la matrice a Donna Giorgia Fascis… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Clamorosa #Meloni. Così Giorgita arringa #Vox in spagnolo perfetto! VIDEO #fdi #madrid #viva21 #iltempoquotidiano https://t.… - giovanni_gazzo : La credibilità di Giorgia Meloni quando afferma di non conoscere la matrice dello squadrismo che ha preso d’assalto… -