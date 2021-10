Giorgia Meloni infiamma il popolo di Vox a Madrid. Segui la diretta video (Di domenica 10 ottobre 2021) Giorgia Meloni accanto a Santiago Abascal, leader di Vox, per un’Europa di Nazioni libere e sovrane. La presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr party, stamani all’arrivo in Spagna per “VIVA21“, l’evento organizzato da Vox a Madrid ha dichiarato: «É un piacere e un onore per me essere qui oggi con Santiago Abascal e gli amici di Vox. Loro e Fratelli D’Italia sono partiti fratelli. Uniti da valori e battaglie comuni che combattiamo insieme. E insieme lavoriamo per rafforzare la famiglia dei Conservatori europei, che difende l’identità, la sovranità e i confini delle nazioni europee dal pensiero unico della sinistra globalista». Segui la diretta video. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021)accanto a Santiago Abascal, leader di Vox, per un’Europa di Nazioni libere e sovrane. La presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr party, stamani all’arrivo in Spagna per “VIVA21“, l’evento organizzato da Vox aha dichiarato: «É un piacere e un onore per me essere qui oggi con Santiago Abascal e gli amici di Vox. Loro e Fratelli D’Italia sono partiti fratelli. Uniti da valori e battaglie comuni che combattiamo insieme. E insieme lavoriamo per rafforzare la famiglia dei Conservatori europei, che difende l’identità, la sovranità e i confini delle nazioni europee dal pensiero unico della sinistra globalista».la. L'articolo Secolo d'Italia.

