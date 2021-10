Giorgia Meloni da Vox: «Squadrismo a Roma, non so di che matrice». Il Pd: «Glielo spieghiamo noi» (Di domenica 10 ottobre 2021) Vola a Madrid da ospite d'onore al congresso di Vox, Giorgia Meloni. Perchè è leader di Fdi e presidente dell'Ecr, famiglia anche del partito gemello ultranazionalista spagnolo.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 ottobre 2021) Vola a Madrid da ospite d'onore al congresso di Vox,. Perchè è leader di Fdi e presidente dell'Ecr, famiglia anche del partito gemello ultranazionalista spagnolo....

Nanoalto : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che non vede la matrice perché ce l'ha alle spalle. - beverlytozier3 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che non vede la matrice perché ce l'ha alle spalle. - davided81 : RT @grande_flagello: Giorgia Meloni traduce il suo tormentone 'donna, madre, italiana' in Spagna ma i poteri forti censurano il discorso co… - gfmunitz : RT @SalamidaFabio: Qualcuno mandi a Giorgia Meloni tutto il girato degli scontri di oggi a Roma. - pagan_norse : RT @Iperbole_: Giorgia Meloni: 'A Roma sicuramente squadrismo, non so di che matrice però'. Fascista, Giorgia. Fascista. -