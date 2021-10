Ginnastica pelvica fai da te | ci vuole un pelvic coach!

Leggi su amica

(Di domenica 10 ottobre 2021). E pavimentoo, questo sconosciuto. Molte di noi non sanno neppure di averlo, né – messe alla prova con la pinza dell’Allegro Chirurgo – riuscirebbero a collocarlo a colpo sicuro in una precisa parte del corpo. Per la cronaca: stiamo parlando di quell’organo fatto di muscoli, tendini e vasi che sta fra l’ano e la zona genito-urinaria e che, quando inizia a indebolirsi, è considerato il principale responsabile delle lievi ma imbarazzanti incontinenze. Così frequenti nella middle age, come pure di certe fitte improvvise al basso ventre o più giù che spengono l’incanto nei momenti d’intimità. Fisime da signore mature? Per niente. Perché anche a 20 anni capita spesso alle ragazze più prestanti e fisicate di ritrovarsi di punto in bianco con gli slip umidi. Dopo uno starnuto o una schiacciata di ...