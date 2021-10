Giallorossi in Nazionale: scivolone Ionita, facile per la Polonia senza Glik (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due facce della stessa medaglia. Sono quelle di Artur Ionita e Kamil Glik, i calciatori del Benevento impegnati ieri sera con le rispettive Nazionali. La Moldavia del centrocampista giallorosso ha rimediato una netta sconfitta interna per mano della capolista Danimarca. Un successo per quattro reti a zero deciso già nelle prima frazione dai gol “italiani” di Skov Olsen (Bologna), Kjaer (Milan) e Maehle (Atalanta), con in mezzo l’acuto di Norgaard. Ionita è rimasto in campo per 78 minuti, venendo sostituito nella ripresa da Cotogoi. La Moldavia resta ultima nel raggruppamento F con un solo punto all’attivo, tre in meno rispetto alle Fær Øer e martedì ci sarà il confronto esterno con l’Israele. Un ko al quale fa dda contraltare l’affermazione della Polonia contro San Marino. Il ct ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due facce della stessa medaglia. Sono quelle di Arture Kamil, i calciatori del Benevento impegnati ieri sera con le rispettive Nazionali. La Moldavia del centrocampista giallorosso ha rimediato una netta sconfitta interna per mano della capolista Danimarca. Un successo per quattro reti a zero deciso già nelle prima frazione dai gol “italiani” di Skov Olsen (Bologna), Kjaer (Milan) e Maehle (Atalanta), con in mezzo l’acuto di Norgaard.è rimasto in campo per 78 minuti, venendo sostituito nella ripresa da Cotogoi. La Moldavia resta ultima nel raggruppamento F con un solo punto all’attivo, tre in meno rispetto alle Fær Øer e martedì ci sarà il confronto esterno con l’Israele. Un ko al quale fa dda contraltare l’affermazione dellacontro San Marino. Il ct ...

