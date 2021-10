Ghostbusters: Legacy, le prime recensioni del film: "farà piangere i nostalgici" (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono finalmente online le prime recensioni al film Ghostbusters: Legacy: ecco cosa ne pensa la critica americana del nuovo capitolo del celebre franchise? In attesa dell'arrivo di Gostbusters Legacy nelle sale, arrivano le prime recensioni del film: la critica USA sembra aver gradito, in linea generale, il lavoro del giovane Reitman, che ha dovuto confrontarsi con il mondo portato per la prima volta sullo schermo dal padre Ivan. Ma vediamo quali sono le opinioni in merito: "Il nuovo Ghostbuster riprende elementi dell'era dei Goonies, ma con un twist assolutamente moderno. Mentre i nuovi promettenti acchiappafantasmi cercano di salvare la città e sé stessi, ci sono abbastanza easter egg per far piangere un adulto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono finalmente online leal: ecco cosa ne pensa la critica americana del nuovo capitolo del celebre franchise? In attesa dell'arrivo di Gostbustersnelle sale, arrivano ledel: la critica USA sembra aver gradito, in linea generale, il lavoro del giovane Reitman, che ha dovuto confrontarsi con il mondo portato per la prima volta sullo schermo dal padre Ivan. Ma vediamo quali sono le opinioni in merito: "Il nuovo Ghostbuster riprende elementi dell'era dei Goonies, ma con un twist assolutamente moderno. Mentre i nuovi promettenti acchiappafantasmi cercano di salvare la città e sé stessi, ci sono abbastanza easter egg per farun adulto ...

