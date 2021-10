“Ghost” è il nuovo singolo di Justin Bieber che debutta insieme al nuovo documentario su Amazon Prime

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un periodo d’oro per. Il suo sesto e ultimo album, Justice, continua a collezionare successi. Dopo aver pubblicato la hit più ascoltata dell’ultimo anno,di platino in Italia e tra i brani più trasmessi in radio, Peaches, arriva anche. Ilè disponibile già da venerdì 8 ottobre su tutte le piattaforme streaming. Un brano pop contemporaneo che mescola le ultime tendenze musicali al classicismo della chitarra acustica. Il cantante aveva già presentatosul palco dei VMA con un performance che aveva lasciato tutti senza fiato e adesso torna a stupire il suo pubblico con ilvideoclip della canzone. Protagonista d’eccezione è, infatti, Diane Keaton, che nel filmato diretto ...

