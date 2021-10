“GF Vip” | scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu | i due concorrenti sempre più vicini VIDEO

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip èto il secondodi questa sesta edizione. Per Alfonso Signorini si arricchisce dunque la lista dei punti che verranno discussi nella prossima puntata del reality show e, il post-it piccante sarà indubbiamente quello più atteso. Al termine della festa organizzata per il compleanno dell’ex Miss Italia Manila … L'articolo “GF Vip”,iltra: i duepiùproviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Nicola Pisu e Miriana Trevisan: scatta il bacio a stampo - infoitcultura : Scatta il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF Vip: nuova storia in vista? | Video Mediaset - infoitcultura : Gf Vip, scatta il bacio nel cuore della notte: nuova coppia in vista? - annastellare : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Nicola Pisu sempre più vicino a Miriana Trevisan: nella notte scatta il bacio a stampo Dopo il palo ricevuto da So… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scatta

Nuova coppia al Grande Fratello? Nella notte è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu . I due, sempre più vicini, hanno dormito anche assieme. Nel corso della festa organizzata nella Casa di Canale 5 l'attore Alex ...il primo bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, nella notte dopo i festeggiamenti del compleanno di Manila. I duesembrano condividere un momento di intimità, e la cosa stuzzica le ...Francesco Oppini e Tommaso Zorzi erano a dir poco inseparabili, ma in che rapporti sono oggi? La verità del ragazzo ...Katia Ricciarelli fa calare il gelo al GfVip: nome, cognome e dettagli (piccantissimi). E chissà che non sia nata una nuova coppia Ai telespettatori che seguono la diretta non è passato inosservato il ...