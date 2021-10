GF Vip | Nicola riceve il due di picche da Soleil | scatta il bacio con la Trevisan

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Soleil e Nicola Pisu vicini al bacio ma la regia rovina tutto - infoitcultura : Miriana e Nicola sono i Miss e Mister Comodino della Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Gf Vip 6, Nicola Pisu prova a baciare Soleil che gli dà il due di picche - infoitcultura : Bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip - VIDEO - infoitcultura : Gf Vip 6, Nicola Pisu e Miriana Trevisan: scatta il bacio a stampo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nicola

Grande Fratello2021/ Il crollo di Miriana Trevisan dopo lo scontro con Raffaella FicoPisu e Miriana Trevisan nuova coppia? Insieme nella nottePisu a quel punto non se l'è fatto ...Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia al Grande Fratello?/ A letto insieme? Il suo lavoro si apre con le riflessioni del mentore per antonomasia di Caccamo, Franco Battiato , scomparso nel ...Vedremo nei prossimi giorni come si svilupperanno le cose tra Nicola e Miriana Infatti, a festa terminata i Vip si sono organizzati per la notte e Nicola, nel letto in stanza arancione, ha abbracciato ...Sono stati proprio i concorrenti, poco dopo, ad incitare Miriana Trevisan e Nicola Pisu a darsi un bacio davanti a tutti. Si starà formando una nuova coppia all’interno della casa del Grande Fratello ...