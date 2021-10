GF Vip | la sfuriata di Lulù | l’avvertimento della principessa alle “rivali”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Al GF Vip arriva ladi Lucrezia Selassié: laè molto infastidita ed ha lanciato un primo avvertimentosue “avversarie” Il GF Vip continua con le sue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip sfuriata

BlogLive.it

Ladi Alfonso Signorini nella diretta di venerdì del Grande Fratelloha generato tensione nella Casa. La presa di posizione del conduttore, che ha 'graziato' Soleil Sorge per la sua ...Grande Fratello, Clarissa e Ainett non vogliono che Sonia Bruganelli salvi Soleil Sorgé dopo la presunta esclamazione razzista. Argomenti trattati Grande Fratello: lacon presunta esclamazione razzista Grande Fratello: Samy e Ainett riprendono Soleil Grande Fratello: lo sfogo di Clarissa Di recente, nella casa del Grande Fratello, ...Al GF Vip arriva la sfuriata di Lucrezia Selassié: la Principessa è molto infastidita ed ha lanciato un primo avvertimento alle sue "avversarie" ...Claudia Gerini si è raccontata sul Corriere della Sera, dicendo la sua verità sul paparazzo che l’ha denunciata: come stanno le cose.