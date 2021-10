GF Vip 6: Sophie Codegoni contro Matteo Ranieri, la verità (Di domenica 10 ottobre 2021) Sophie Codegoni ha deciso di aprirsi al grande Fratello Vip e raccontare com’è finita la storia con Matteo Ranieri, il corteggiatore conosciuto e scelto a Uomini e Donne. La modella ha fatto anche un’importante rivelazione circa la loro intimità. Cos’ha detto? L’ex tronista di Uomini e Donne oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6, parlando con altri inquilini della casa più spiata d’Italia, ha svelato alcuni inediti retroscena sulla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 ottobre 2021)ha deciso di aprirsi al grande Fratello Vip e raccontare com’è finita la storia con, il corteggiatore conosciuto e scelto a Uomini e Donne. La modella ha fatto anche un’importante rivelazione circa la loro intimità. Cos’ha detto? L’ex tronista di Uomini e Donne oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6, parlando con altri inquilini della casa più spiata d’Italia, ha svelato alcuni inediti retroscena sulla Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Lukinoo1518 : 'Go Sophie go!': il messaggio dei fan di Sophie - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello - IsaeChia : #GfVip 6,le confessioni h0t di Sophie Codegoni prima di entrare in Casa: “A sei anni sognavo già le tette grandi!”… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Sophie Codegoni rivela come è stata lasciata da Matteo Ranieri (e non solo) #gfvip #sophiecodegoni - blogtivvu : Sophie Codegoni prima del GF Vip: il retroscena intimo su Matteo Ranieri - Diregiovani : Sophie Codegoni è stata protagonista di un servizio piccantissimo per MOW Magazine. #sophiecodegoni #gfvip #gfvip6 -