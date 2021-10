GF Vip 6 | scatta il bacio tra Nicola e Miriana

Advertising

annastellare : RT @VelvetMagIta: #GFVip, scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due concorrenti sempre più vicini [VIDEO] #gfvip6 #VelvetMa… - VelvetMagIta : #GFVip, scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due concorrenti sempre più vicini [VIDEO] #gfvip6… - infoitcultura : Gf Vip 6, Nicola Pisu e Miriana Trevisan: scatta il bacio a stampo - infoitcultura : Scatta il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF Vip: nuova storia in vista? | Video Mediaset - infoitcultura : Gf Vip, scatta il bacio nel cuore della notte: nuova coppia in vista? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scatta

I due, successivamente, si sono addormentati insieme: è nata una nuova coppia fra le mura di Cinecittà? Nicola Pisu e l'interesse non contraccambiato per Soleil Sorge Al Grande Fratelloè andato ...Grande Fratello, una capanna per la 'nuova coppia': l'ingegno dei Vipponi Non è ancora del tutto sicuro che si parli di liaison , ma quello che è certo è quanto i concorrenti tutti siano ...Nella serata di sabato nella casa del Grande Fratello Vip, si è festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro. Tra allegria e divertimento si sarebbe ...Al Grande Fratello Vip è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti, incitati dai loro compagni di avventura, sono stati protagonisti di un fugace momento di tenerezza. Po ...