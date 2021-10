Gf Vip 6 | Nicola Pisu sempre più vicino a Miriana Trevisan | nella notte scatta il bacio a stampo

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 ottobre 2021)Casa del Grande Fratello Vip 6 tutti gli inquilini hanno eletto il Mr Comodino e la Miss Comodino,hanno vinto il titolo e da quel momento i due si sono avvicinati. Come ogni sabato sera è stata organizzata una festa eche aveva in precedenza dichiarato di provare interesse per Soleil Sorge, ha provato a baciarla ricevendo però un palo. Nel corso della serata il figlio di Patrizia Mirigliani ha confidato ad Alex Belli di provare interesse anche per un’altra compagna di avventura:. I due, leggermente brilli, sono andati a dormire anche insieme. Infatti, a festa terminata i Vip si sono organizzati per andare a dormire e, nel letto in stanza arancione, ha abbracciato ...