Gallipoli, carabiniere muore per Covid a 52 anni: grave il collega. Entrambi avevano rifiutato il vaccino (Di domenica 10 ottobre 2021) Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) Undi Collepasso di 52in servizio nella compagnia di, che avevadi farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ...

