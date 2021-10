Gaia Maria Miracapillo, chi è la nuova fidanzata di Andrea Iannone (Di domenica 10 ottobre 2021) Solo qualche tempo fa, si è parlato di una relazione tra Andrea Iannone e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Le foto pubblicate dal settimanale Chi svelano però che al suo fianco c’è un’altra donna. Si chiama Gaia Maria Miracapillo, è una fashion stylist e aspirante influencer. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna quest’estate, in spiaggia, ma la rivista spiega che è da giorni che soggiornano insieme in hotel: “di giorno condividono il lettino sulla spiaggia, di notte lo stesso hotel a 5 stelle!”, si legge. Nonostante ciò, pare stiano cercando di mantenere riservata la loro relazione: “Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati”, scrive ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Solo qualche tempo fa, si è parlato di una relazione trae la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Le foto pubblicate dal settimanale Chi svelano però che al suo fianco c’è un’altra donna. Si chiama, è una fashion stylist e aspirante influencer. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna quest’estate, in spiaggia, ma la rivista spiega che è da giorni che soggiornano insieme in hotel: “di giorno condividono il lettino sulla spiaggia, di notte lo stesso hotel a 5 stelle!”, si legge. Nonostante ciò, pare stiano cercando di mantenere riservata la loro relazione: “Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati”, scrive ...

