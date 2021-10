G20 a Sorrento | Di Maio | A San Francisco nascerà il primo Polo italiano dell’innovazione

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha annunciato che inaugurerà ilCulturale e“nelle prossime settimane nell’iconica città di San”. Lo ha detto lo stesso ministro aprendo il G20 Innovation League a, e spiegando che l’iniziativa si inserisce nelle azioni del governo per sostenere le startup italiane “ad aumentare le proprie opportunità di business all’estero”. “Siamo convinti che la contaminazione tra le catene produttive tradizionali e le soluzioni innovative sia la chiave per realizzare una crescita migliore, più sicura, più sostenibile ed equa. Per questo, oltre alla G20 Innovation League, abbiamo lanciato, insieme all’Ice, il Global Startup Program. Aiuta 150 startup italiane ad aumentare le proprie ...

a Sorrento il G20 Innovation League. Un evento speciale organizzato nel quadro della presidenza italiana del G20, che ha riunito 100 startup ..."Uno speciale ringraziamento a questa magnifica città e al sindaco Massimo Coppola, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell'accogliere il G20" ...