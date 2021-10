Francia-Spagna 2-1, Benzema e Mbappè regalano la Nations League ai Bleus (Di domenica 10 ottobre 2021) La Nations League, competizione UEFA per nazionali, va alla Francia di Deschamps. La finale, giocata al Meazza, ha dato le emozioni maggiori nella seconda frazione di gara. Il primo tempo, infatti, si è concluso per 0-0 con pochi attacchi e poche conclusioni verso la porta. FOTO IMAGODal 60' in poi però la gara ha preso uno sviluppo diverso. al 64' Oyarzabal ha sbloccato la gara, sul capovolgimento di fronte dopo una traversa colpita da Theo Hernandez. Dopo due minuti Karim Benzema pareggia battendo Simòn con un gol pazzesco, a giro dalla sinistra all'incrocio dei pali. All'80' Mbappè segna il gol vittoria per i Bleus, che soffrono nel finale. Lloris infatti con ben due parate decisive chiude la porta agli spagnoli e regala il trofeo alla Francia. Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) La, competizione UEFA per nazionali, va alladi Deschamps. La finale, giocata al Meazza, ha dato le emozioni maggiori nella seconda frazione di gara. Il primo tempo, infatti, si è concluso per 0-0 con pochi attacchi e poche conclusioni verso la porta. FOTO IMAGODal 60' in poi però la gara ha preso uno sviluppo diverso. al 64' Oyarzabal ha sbloccato la gara, sul capovolgimento di fronte dopo una traversa colpita da Theo Hernandez. Dopo due minuti Karimpareggia battendo Simòn con un gol pazzesco, a giro dalla sinistra all'incrocio dei pali. All'80'segna il gol vittoria per i, che soffrono nel finale. Lloris infatti con ben due parate decisive chiude la porta agli spagnoli e regala il trofeo alla

