Francesco Totti esordisce con la Nazionale – 10 ottobre 1998 – VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Il 10 ottobre 1998, in una gara di qualificazione agli Europei, Francesco Totti fa il suo esordio con la maglia dell’Italia La carriera di Francesco Totti in azzurro è stata longeva e ricca di momenti indimenticabili. Impressi nella memoria di tutti i tifosi ci sono ricordi indelebili: dallo sfrontato cucchiaio ad Edwin Van Der Sar nella semifinale dell’Europeo del 2000 alla glaciale determinazione con cui ha trasformato il rigore decisivo contro l’Australia nel Mondiale in Germania 2006. “Er Pupone” dunque è stato un giocatore iconico non solo per tutti i sostenitori della Roma, ma anche per tutti quelli della Nazionale, che grazie a lui hanno potuto togliersi diverse soddisfazione per circa un decennio. Ogni bella storia ha però bisogno di un incipit ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il 10, in una gara di qualificazione agli Europei,fa il suo esordio con la maglia dell’Italia La carriera diin azzurro è stata longeva e ricca di momenti indimenticabili. Impressi nella memoria di tutti i tifosi ci sono ricordi indelebili: dallo sfrontato cucchiaio ad Edwin Van Der Sar nella semifinale dell’Europeo del 2000 alla glaciale determinazione con cui ha trasformato il rigore decisivo contro l’Australia nel Mondiale in Germania 2006. “Er Pupone” dunque è stato un giocatore iconico non solo per tutti i sostenitori della Roma, ma anche per tutti quelli della, che grazie a lui hanno potuto togliersi diverse soddisfazione per circa un decennio. Ogni bella storia ha però bisogno di un incipit ...

