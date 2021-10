Foto del giorno: l’amore vero non è sui social (Di domenica 10 ottobre 2021) Uno scatto rubato. Un momento di tenerezza come di certo nella loro vita ne avranno vissuti a migliaia. Ma questo, inconsapevolmente, è stato visto da tantissime persone. Perché è stato Fotografato da una donna, Simona M., insegnante di Lingua e Letteratura Inglese alle scuole medie superiori, che vedendo la scena ha ripensato ai suoi, di genitori, e in particolare a suo padre. La Foto, scattata ieri al laghetto dell’Eur, a Roma, riprende una coppia di anziani. Lei è su una sedia a rotelle e lui la protegge con un abbraccio che comprende tutto l’amore che può esserci tra due persone. La tenerezza che questa immagine suscita è incredibile: immediatamente è stata condivisa da centinaia di persone, che si sono commosse vedendo con quanta delicatezza l’uomo avvolge la sua compagna con il suo abbraccio, per farla sentire al sicuro. Lei si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Uno scatto rubato. Un momento di tenerezza come di certo nella loro vita ne avranno vissuti a migliaia. Ma questo, inconsapevolmente, è stato visto da tantissime persone. Perché è statografato da una donna, Simona M., insegnante di Lingua e Letteratura Inglese alle scuole medie superiori, che vedendo la scena ha ripensato ai suoi, di genitori, e in particolare a suo padre. La, scattata ieri al laghetto dell’Eur, a Roma, riprende una coppia di anziani. Lei è su una sedia a rotelle e lui la protegge con un abbraccio che comprende tuttoche può esserci tra due persone. La tenerezza che questa immagine suscita è incredibile: immediatamente è stata condivisa da centinaia di persone, che si sono commosse vedendo con quanta delicatezza l’uomo avvolge la sua compagna con il suo abbraccio, per farla sentire al sicuro. Lei si ...

