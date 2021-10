Forza Nuova | Taormina | “Castellino e Fiore non hanno fatto assalto a Cgil”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Sono testimone oculare di quello che è accaduto ieri in piazza del Popolo dove si trovavano molte più di diecimila persone di varie estrazioni politiche, come ho potuto constatare io stesso: gente che riteneva di dover manifestare per la questione Green Pass”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Carlo. “L’atmosfera era addirittura giuliva e festiva, sia da parte dei manifestanti ma anche delle forze dell’ordine, estremamente cortesi e corrette con un atteggiamento non dico di condivisione ma certamente di considerazione. Io stesso ho preso la parola – continua – per poi andarmene intorno alle 17: tutto quello che è successo dopo non lo conosco ma fin quando ci sono stato è stata una bellissima manifestazione”. “Ho visionato tutte le registrazioni che sono state fatte e che mimandato. Di attacchi fatti in maniera pretestuosa e violenta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

Un dirigente come Roberto Fiore, fondatore e leader die in quegli anni militante in Terza posizione, ieri era in piazza e viene direttamente dalla storia dell'estrema destra italiana che ...... dunque, ma che non fa breccia nel partito democratico che subito ribatte: "Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di...Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, a Roma è stata assaltata la sede nazionale della CGIL da parte di un gruppo di manifestanti, fra i quali i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e ...Una prima premessa. Le foto, gli appelli e le semplici manifestazioni, di per sé, non sono reati. Seconda premessa. Qui si racconta della spedizione del gruppo di Forza Nuova di ...