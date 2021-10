Forza Nuova minaccia: "La rivolta non si ferma" (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo il caos scatenato ieri, con l’assalto alla sede nazionale della Cgil, Forza Nuova torna a parlare. Con i soliti toni: “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”. Nella serata di ieri 12 persone sono state arrestate. Tra loro un ex Nar, uno dei leader del movimento IoApro e alcuni dirigenti della formazione politica di estrema destra. In un comunicato Forza Nuova aggiunge: “La giornata romana di ieri fa da spartiacque tra vecchio e nuovo”. Per i militanti il popolo “ha deciso di alzare il livello dello scontro”. Intanto si moltiplicano gli appelli per lo scioglimento delle formazioni neofasciste. Lo ha chiesto Maurizio Landini dal palco della Cgil, durante il presidio organizzato dopo l’attacco ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo il caos scatenato ieri, con l’assalto alla sede nazionale della Cgil,torna a parlare. Con i soliti toni: “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”. Nella serata di ieri 12 persone sono state arrestate. Tra loro un ex Nar, uno dei leader del movimento IoApro e alcuni dirigenti della formazione politica di estrema destra. In un comunicatoaggiunge: “La giornata romana di ieri fa da spartiacque tra vecchio e nuovo”. Per i militanti il popolo “ha deciso di alzare il livello dello scontro”. Intanto si moltiplicano gli appelli per lo scioglimento delle formazioni neofasciste. Lo ha chiesto Maurizio Landini dal palco della Cgil, durante il presidio organizzato dopo l’attacco ...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - Giorgiolaporta : Ora diranno che #piazzadelpopolo fosse piena di estremisti di Forza Nuova, complottisti, negazionisti e saluti roma… - borghi_claudio : Care famiglie che legittimamente stavate manifestando contro il #greenpass La prossima volta che vedete qualcuno d… - HOMIClDALQUEEN : RT @fabiochiusi: “non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto” In effe… - nicolaebasta : RT @baffi_francesco: Chi poteva difendere questa banda di delinquenti fascisti se non l'avv. Taormina? #ForzaNuova Taormina: 'Castellino e… -