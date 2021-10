Forza Nuova | il costituzionalista | “Condizioni per avviare iter scioglimento”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Non mancano di certo gli elementi per poterun’istruttoria per giungere allodi. Lo spiega all’Adnkronos, all’indomani dell’assalto alla sede della Cgil a Roma, Antonio Saitta ordinario di Diritto costituzionale all’università di Messina, già componente del Comitato direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. “La costituzione vieta la ricostituzione, e aggiunge sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Nel 1952 fu emanata la cosiddetta legge Scelba che chiarì cosa si deve intendere per partito fascista. In tutti questi anni dalla legge Scelba è stata applicata con il contagocce”. Il primo articolo della legge tutt’ora in vigore “è chiaro: ‘Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di ...

Violenze a Roma, 12 arresti: in manette anche i vertici di Forza Nuova Fiore e Castellino - Negli scontri feriti 38 agenti. Tra questi spiccano i nomi di Roberto Fiore, 62 anni, e Giuliano Castellino, 44 anni, rispettivamente leader nazionale e responsabile romano del movimento di estrema destra. Nell'ambiente neofascista romano è noto come er pantera, ma il suo nome di battesimo è Luigi Aronica. Nel marzo dello stesso anno, Aronica fu tra gli autori di un raid in un ristorante di Borgo Pio, a ...