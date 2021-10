Forza Nuova, costituzionalista Celotto: “Scioglierla? Solo se c’è ricostituzione partito fascista” (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo gli scontri di Roma c’è chi invoca lo scioglimento di Forza Nuova, ma il pluralismo è il sale della democrazia, come spiega all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto. “La Costituzione è molto chiara: non vieta nessuna opinione, neanche l’opinione fascista. E’ vietata la riorganizzazione, la ricostruzione del partito fascismo e la legge Scelba chiarisce cosa è il reato di apologia del fascismo. Secondo la sentenza numero 1 del 1957 della corte costituzionale ‘l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo gli scontri di Roma c’è chi invoca lo scioglimento di, ma il pluralismo è il sale della democrazia, come spiega all’Adnkronos ilAlfonso. “La Costituzione è molto chiara: non vieta nessuna opinione, neanche l’opinione. E’ vietata la riorganizzazione, la ricostruzione delfascismo e la legge Scelba chiarisce cosa è il reato di apologia del fascismo. Secondo la sentenza numero 1 del 1957 della corte costituzionale ‘l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella ...

