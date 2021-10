Forza Nuova | Conte | “Ci sono premesse per scioglimento”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni ed aggressioni di questo tipo. Ritengo che ci siano leper lodi”. Giuseppe, leader del M5S, si è espresso così all’arrivo alla sede della Cgil, devastata ieri dall’assalto di violenti nella giornata caratterizzata dalla manifestazione No Green Pass a Roma., ricordando l’assalto anche al pronto soccorso dell’Umberto I, ha sottolineato come “evidentemente ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare”. “Aderiremo alla manifestazione di sabato convocata dalla Cgil e dagli altri sindacati confederali. Dobbiamo partecipare tutti, auspico che anche Salvini e Meloni possano partecipare”, ha detto riferendosi alla manifestazione del 16 ...

I gruppi die simili ormai costituiscono una frangia di estrema destra del movimento No vax, che diffonde fake news in modo attivo e massiccio, con l'ossessione del deep state, cioè lo ...'Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano aggressioni di questo tipo. Suè una valutazione che affidiamo alla magistratura, ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, davanti alla sede ...“Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decret ...'Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente ...