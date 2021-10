Fortitudo Bologna-Pesaro oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 10 ottobre 2021) Fortitudo Bologna e Pesaro si affronteranno nel posticipo serale della terza giornata della Serie A 2021/2022 di basket. La palla a due è in programma per le ore 20:45 al PalaDozza di Bologna. La squadra di coach Antimo Martino (subentrato dopo la prima giornata in seguito alle dimissioni di Jasmine Repesa) non ha ancora vinto una partita in questa nuova stagione tra Supercoppa e Serie A e andrà dunque a caccia del primo successo proprio nel match contro i marchigiani. Dall’altra parte, invece, i ragazzi di coach Petrovic Aza arrivano a questo incontro dopo la disfatta contro Venezia ai quarti di finale in Supercoppa (83-51 il risultato finale in favore dei veneti) e dopo una sconfitta (per 75-73 contro Sassari) e una vittoria (74-61 contro Trieste) ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)si affronteranno nel posticipo serale della terza giornata dellaA 2021/2022 di. La palla a due è inper le ore 20:45 al PalaDozza di. La squadra di coach Antimo Martino (subentrato dopo la prima giornata in seguito alle dimissioni di Jasmine Repesa) non ha ancora vinto una partita in questa nuova stagione tra Supercoppa eA e andrà dunque a caccia del primo successo proprio nel match contro i marchigiani. Dall’altra parte, invece, i ragazzi di coach Petrovic Aza arrivano a questo incontro dopo la disfatta contro Venezia ai quarti di finale in Supercoppa (83-51 il risultato finale in favore dei veneti) e dopo una sconfitta (per 75-73 contro Sassari) e una vittoria (74-61 contro Trieste) ...

Advertising

BallTimeBets : 10.10.2021. 2/2 ??LegaA ??Varese v Olimpia Milano Olimpia Milano -11 2U @ 1.85 ??Umana Reyer Venezia v Virtus Segafre… - pesaronews : Coach Aza Petrovic presenta Fortitudo Kigili Bologna – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - basketinside360 : Fortitudo Bologna - Pesaro, Petrovic: 'Dovremo entrare in campo con intensità ed energia' - - infoitsport : LBA - Fortitudo Bologna, slitta l'arrivo del playmaker Michael Thompson - infoitsport : Fortitudo Kigili Bologna, Michael Thompson non sarà tesserato in tempo per domenica -