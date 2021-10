Fortitudo Bologna-Pesaro oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere in-Carpegna Prosciutto, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. Dopo aver perso di un solo punto il derby con Reggio Emilia alla prima giornata, i padroni di casa sono incappati in un’altra sconfitta contro Cremona, e sono quindi alla ricerca della prima affermazione nel torneo., invece, ha ottenuto i primi due punti proprio nell’ultima giornata, e cerca quindi un’altra importante vittoria su un campo non semplice. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:45 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD, oppure in...