Ultime Notizie dalla rete : Fornaro Leu Fornaro (Leu): 'Bloccare subito la deriva fascista, fuorilegge le loro organizzazioni' Dopo i disordini che si sono verificati ieri a Roma, causati da alcuni manifestanti - contro il Green Pass - , guidati da Forza Nuova, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, ha affermato tutta la sua contrarietà ad Alessandria alla manifestazione di solidarietà alla Cgil: "I responsabili dell'assalto alla sede nazionale della Cgil sono stati prontamente arrestati.

"Se Atene piange, Sparta non ride". Come sta la "sinistra" a sinistra del Pd? Male e poco bene In ogni caso, esistono ancora ben 12 deputati (capogruppo Federico Fornaro) e sei senatori (...per l'Italia a tenere alte (si fa per dire) le 'bandiere' di un movimento che non esiste più perché LeU, ...

Fornaro (Leu): "Bloccare subito la deriva fascista, fuorilegge le loro organizzazioni" Globalist.it Fornaro (Leu): "Bloccare subito la deriva fascista, fuorilegge le loro organizzazioni" Dopo i disordini che si sono verificati ieri a Roma, causati da alcuni manifestanti - contro il Green Pass -, guidati da Forza Nuova, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, ha ...

Green Pass: Alessandria, presidio sede Cgil Cgil aperta, questa mattina, e presidio davanti all'ingresso di via Cavour, dopo l'assalto alla sede romana del sindacato dutrante gli scontri di ieri tra manifestanti no green pass e polizia. (ANSA) ...

