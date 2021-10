Formazioni ufficiali Spagna-Francia | finale Nations League 2021

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ledidi. Al Meazza di Milano tutto pronto per lo scontro che vale il trofeo. La seconda edizione di questa manifestazione Uefa vede affrontarsi nell’atto conclusivo gli iberici e i transalpini, entrambe a caccia di un successo che gli consentirebbe di mettere in bacheca un altro titolo. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 10 ottobre, queste le scelte dei due tecnici.: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso, Gavi, Busquets, Rodri, Sarabia, Oyarzabal, Ferran Torres: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Kounde, Theo Hernandez, Pogba, Tchouameni, Mbappe, Benzema, Griezmann SportFace.

SPAGNA (4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Rodri; Sarabia, Torres, Oyarzabal. Ct . Luis Enrique FRANCIA (3 - 4 - 1 ...): Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Kounde, Theo Hernandez; Pogba, Tchouameni; Mbappe, Benzema, Griezmann. Spagna-Francia, dove vederla in TV? La partita Spagna-Francia verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play. La diretta TV dallo stadio Meazz