Formazioni ufficiali Italia-Belgio | la scelta su Insigne e Di Lorenzo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sono state rese note ledi, sfida che vale il terzo posto in Nations League. Roberto Mancini aveva annunciato alcuni cambi che sono prontamente arrivati, così come la notizia sui due azzurrie Di. Di seguito leItalyGiovanni DiItaly celebrates after scoring his team s third goal during the Uefa European Championship, EM, Europameisterschaft 2020 match between Turkey 0-3 Italy at Olimpic Stadium on June 11, 2021 in Roma, Italy. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 162324236(4-3-3): Donnarumma; Di, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegtini, ...