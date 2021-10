Formazioni UFFICIALI Italia-Belgio | dentro Raspadori | sorpresa nel Belgio!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nonostante le parole piccanti di Thibaut Courtois, oggi alle ore 15 andrà in scena. La gara è valida per il terzo posto alla Nations League, competizione alla quale tiene molto il ct Mancini. Sia l’no che il tecnico dei belgi Roberto Martinez hanno fatto dei cambi, sia per ruotare le energie che per indisponibilità fisiche. Vediamo le scelte dei due allenatori in vista di questa importante partita.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi,, Chiesa.(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne; Vanaken, Carrasco; Batshuayi. L'articolo proviene da ...

Le formazioni ufficiali di Italia - Belgio ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Mancini.