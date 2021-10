Formazioni ufficiali Argentina-Uruguay | Qualificazioni Mondiali 2022

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi, match diaidel. Si gioca alle 01:30 della notte tra domenica e lunedì 11 ottobre e le due squadre vanno a caccia dei tre punti in un big match da non perdere. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo su Como TV. Ecco intanto le scelte dei due Ct. Le: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, González; Messi, Martínez.: Muslera; Araujo, Godin, Coates; Nandez, Valverde, Vecino, Vina; De la Cruz; Suarez, Rodriguez. SportFace.

Spagna - Francia, leSPAGNA (4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Rodri; Sarabia, Torres, Oyarzabal. Ct . Luis Enrique FRANCIA (3 - 4 - 1 ...Argomenti trattati Nations League Spagna Francia, il secondo tempo Nations League Spagna Francia, il primo tempo Nations League Spagna Francia, leUna finale giocata all'ultimo ...Ieri, a margine della manifestazione no green pass, esponenti di Forza Nuova hanno preso d'assalto la sede della CGIL e operato devastazioni ...Tra poco minuti in campo Colombia e Brasile, che si sfidano per l'undicesimo turno delle qualificazioni sudamericane al Mondiale di Qatar 2022. Titolare nella Nazionale verdeoro i ...