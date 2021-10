Fischi alla Francia durante la premiazione: Luis Enrique zittisce i tifosi spagnoli e batte le mani ai vincitori (Di domenica 10 ottobre 2021) Ennesima dimostrazione di signorilità per Luis Enrique, CT della Spagna, finalista sconfitta della Nations League. Il CT asturiano, accorgendosi dei Fischi dei tifosi spagnoli, sugli spalti di San Siro, mischiati ai cori degli italiani “I campioni d’Europa siamo noi”, ha zittito lo spicchio di curva spagnolo, applaudendo i francesi che ricevevano le medaglie e alzavano il trofeo. Un gesto nobile, da grande signore, dopo le recenti polemiche a Wembley, con gli inglesi che si tolsero le medaglie quando vinse l’Italia. Bisognerebbe avere più Luis Enrique nel calcio. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Ennesima dimostrazione di signorilità per, CT della Spagna, finalista sconfitta della Nations League. Il CT asturiano, accorgendosi deidei, sugli spalti di San Siro, mischiati ai cori degli italiani “I campioni d’Europa siamo noi”, ha zittito lo spicchio di curva spagnolo, applaudendo i francesi che ricevevano le medaglie e alzavano il trofeo. Un gesto nobile, da grande signore, dopo le recenti polemiche a Wembley, con gli inglesi che si tolsero le medaglie quando vinse l’Italia. Bisognerebbe avere piùnel calcio. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

