Fiorentina, Italiano: “Vlahovic un professionista, darà tutto” (Di domenica 10 ottobre 2021) Dusan Vlahovic “ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio. darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni“. Queste le parle, rilasciate in un’intervista al “Corriere dello Sport”, del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in merito al futuro del bomber serbo, che ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Poi ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Dusan“ha ancora due anni di contratto. E’ unserio.per la. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui ela nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni“. Queste le parle, rilasciate in un’intervista al “Corriere dello Sport”, del tecnico della, Vincenzo, in merito al futuro del bomber serbo, che ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Poi ...

