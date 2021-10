Fiorentina, Italiano: “Scudetto al Napoli? Occhio a Inter e Milan. Razzismo su koulibaly, il responsabile è uno solo, basta il DASPO” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parla del Napoli e della corsa Scudetto. Sull’episodio razzista a koulibaly: “Il colpevole è uno solo, basta il DASPO”. Fiorentina, Italiano SUL Napoli E LA CORSA Scudetto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga Intervista al Corriere dello Sport. Il tecnico tra le altre cose ha parlato del Napoli e dell’episodio razzista che ha coinvolto koulibaly, Osimhen e Anguissa. “Corsa Scudetto?, Il Milan esprime un gran calcio, l’Inter e ricca di fisicità, talento e giocatori ricchi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tecnico della, Vincenzo, parla dele della corsa. Sull’episodio razzista a: “Il colpevole è unoil”.SULE LA CORSAVincenzo, allenatore della, ha rilasciato una lungavista al Corriere dello Sport. Il tecnico tra le altre cose ha parlato dele dell’episodio razzista che ha coinvolto, Osimhen e Anguissa. “Corsa?, Ilesprime un gran calcio, l’e ricca di fisicità, talento e giocatori ricchi ...

Advertising

violamad79 : Italiano ha fatto bene a dire quelle cose ma io personalmente non me la sento di stare tranquilla e serena e pensar… - napolipiucom : Fiorentina, Italiano: 'Scudetto al Napoli, occhio a Inter e Milan. Razzsimo su koulibaly, il responsabile è uno sol… - _SiGonfiaLaRete : #Fiorentina, #Italiano: 'Caso #Koulibaly? Va punito il singolo, ingiusto coinvolgere una città intera'… - Spazio_Napoli : Italiano: 'Daspo a chi è colpevole degli insulti verso Koulibaly, ma voglio aggiungere una cosa...' - sportli26181512 : Italiano: 'Vlahovic darà tutto per la Fiorentina, non ha senso parlare di calciomercato': L'allenatore della Fioren… -