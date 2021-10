Fiorentina, Branchini: «Vlahovic rimarrà più di quanto si pensa» (Di domenica 10 ottobre 2021) Branchini svela il suo pensiero su Dusan Vlahovic. Le dichiarazioni del procuratore sull’attaccante della Fiorentina Intervistato da Tuttosport Giovanni Branchini, procuratore e intemediario, ha parlato anche della situazione Vlahovic: FUTURO – «Vlahovic? Penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quello che pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose… Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambiare a quasi tutte le big». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)svela il suo pensiero su Dusan. Le dichiarazioni del procuratore sull’attaccante dellaIntervistato da Tuttosport Giovanni, procuratore e intemediario, ha parlato anche della situazione: FUTURO – «? Penso resterà allapiù a lungo di quello cheno in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose… Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambiare a quasi tutte le big». L'articolo proviene da Calcio News 24.

