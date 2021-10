Fiore e Castellino i leader di Forza Nuova arrestati per l'assalto alla Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Sono 12 le persone arrestate dalla polizia di stato nella notte per gli scontri di sabato al corteo No-Vax e no Greem Pass. Ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino: No-Vax, contrari al Green Pass, intolleranti e, soprattutto, fascisti. Dichiaratamente fascisti. Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono rispettivamente segretario nazionale e leader romano di Forza Nuova. La storia di Fiore e Castellino si intreccia con la nascita di Forza Nuova, il movimento di estrema destra conosciuto per le manifestazioni e gli scontri con la polizia, ma assente alle urne dove negli anni è andato incontro a una sconfitta dietro l'altra fino alla decisione più ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Sono 12 le persone arrestate dpolizia di stato nella notte per gli scontri di sabato al corteo No-Vax e no Greem Pass. Ci sono anche Robertoe Giuliano: No-Vax, contrari al Green Pass, intolleranti e, soprattutto, fascisti. Dichiaratamente fascisti. Robertoe Giulianosono rispettivamente segretario nazionale eromano di. La storia disi intreccia con la nascita di, il movimento di estrema destra conosciuto per le manifestazioni e gli scontri con la polizia, ma assente alle urne dove negli anni è andato incontro a una sconfitta dietro l'altra finodecisione più ...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - repubblica : No Green Pass a Roma, la sede della Cgil devastata: i neofascisti Fiore e Castellino guidano l'assalto - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - babakshah1 : @Gianluc54410558 @PiramideRossa Hanno arrestato Fiore e Castellino ma non basta arrestarli, dovrebbero metterli in… - ilruttosovrano : Castellino è stato arrestato, come anche l'altro leader di Forza Nuova Fiore, ed ora è un po' preoccupato perché no… -