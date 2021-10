Finta cieca intasca 1000 euro al mese per 20 anni: adesso dovrà restituire 200mila euro (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo lunghe e complesse indagini i Carabinieri hanno stanato una falsa cieca che ha percepito per due decati un’indennità di invalidità da 1000 euro. adesso dovrà restituire tutto Per oltre 20 anni ha finto di essere cieca raggirando l’Inps che mensilmente le ha versato un’indennità pari a 1000 euro circa. La vicenda arriva da Catanzaro L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo lunghe e complesse indagini i Carabinieri hanno stanato una falsache ha percepito per due decati un’indennità di invalidità datutto Per oltre 20ha finto di essereraggirando l’Inps che mensilmente le ha versato un’indennità pari acirca. La vicenda arriva da Catanzaro L'articolo NewNotizie.it.

