Fidelia Torrenova-Pallacanestro Viola | 2° Q | bella partita | neroarancio avanti LIVE

Advertising

CestTorrenovese : ? | Grande rammarico per la squadra di coach Bartocci, che paga una prestazione non brillante nei quarti centrali.… - CestTorrenovese : ?? #?????????????? ?? ?? | @LionsBisceglie - Fidelia Torrenova ?? | #???????????????????? | ??° ???????????????? ? | 18:00 ?? | PalaDolmen _____… - siciliabasket : SERIE B. Fidelia Torrenova comincia domani al PalaDolmen di Bisceglie - -

Ultime Notizie dalla rete : Fidelia Torrenova

StrettoWeb

Seconda giornata del campionato di Serie B: la Pallacanestro Viola affrontanella prima trasferta stagionale La Pallacanestro Viola torna in campo per la seconda sfida della stagione di Serie B . Dopo il successo fra le mura amiche del PalaCalafiore, ...Bisceglie battealla prima di campionato: tabellino e racconto del match Non basta un parziale di 2 - 19 nell'ultimo quarto alla, che priva dell'infortunato Perin già dal pregara, ...Seconda giornata del campionato di Serie B: la Pallacanestro Viola affronta Fidelia Torrenova nella prima trasferta stagionale La Pallacanestro Viola torna in campo per la seconda sfida della stagione ...C’è un uomo in più sul bus del CJ Basket Taranto in partenza per la Campania dove i rossoblu cercheranno la prima vittoria in campionato, domenica 10 ottobre, ne ...