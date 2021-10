Fiano (Pd): lunedì presentiamo mozione per sciogliere Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) 'lunedì presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti'. Lo ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) 'presenteremo unaurgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti'. Lo ha annunciato il deputato Pd Emanueleche ...

